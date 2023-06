Presente al Timone d’Oro ad Arezzo per un premio, Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza

Torna a parlare l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte . Presente al Timone d’Oro ad Arezzo per un premio, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza. Tra passato, presente e futuro, ecco le dichiarazioni di Conte, riportate da TMW.

“La voglia di allenare c'è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Detto questo non ho la ricerca spasmodica di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio, che mi dia uno stimolo, allora lo prenderei in esame, sia in Italia che all’estero”.