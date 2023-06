Inzaghi degno erede di Conte: presto il rinnovo. E c’è già il primo obiettivo del 2023-24

La sconfitta di ieri, in casa Inter, ha decisamente lasciato l'amaro in bocca, ma pure grande orgoglio per aver messo paura a una corazzata come il Manchester City

La sconfitta di ieri, in casa Inter, ha decisamente lasciato l'amaro in bocca, ma pure grande orgoglio per aver messo paura a una corazzata come il Manchester City. Simone Inzaghi, in una stagione travagliata, si è guadagnato sul campo il rinnovo di contratto che, secondo Tuttosport, arriverà presto. Con l'obiettivo di cucire sul petto nerazzurro quella seconda stella tanto desiderata dal popolo interista.

Scrive il quotidiano: