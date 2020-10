Sky – Inter-Borussia M., un dubbio per Conte. Eriksen dal 1′, confermata la difesa. In attacco…

Antonio Conte cambia qualcosa rispetto alla sconfitta nel derby contro il Milan in vista della sfida contro il Borussia Monchengladbach in Champions League. Il tecnico della formazione nerazzurra è pronto a lanciare dal primo minuto Alexis Sanchez e Christian Eriksen. Confermata in blocco la difesa nonostante il ritorno in gruppo di Alessandro Bastoni.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, davanti giocherà la coppia Lukaku-Sanchez. Il cileno vince il ballottaggio con Lautaro Martinez. Eriksen giocherà dal primo minuto, mentre resta il dubbio a sinistra con Perisic in vantaggio con Darmian. Confermata la difesa con D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. A centrocampo spazio a Vidal e Barella, con Hakimi a destra.