Giornata di Europa League per l’Inter di Antonio Conte, che questa sera affronta il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale forte del doppio vantaggio ottenuto in Bulgaria. Il tecnico nerazzurro ricorrerà ad un ampio turnover, ma a centrocampo non rinuncerà a Nicolò Barella: l’ex Cagliari è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico interista, e anche questa sera giocherà dal primo minuto nonostante la diffida che pende sopra la sua testa.