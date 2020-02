Inter italiana col Ludogorets. Conte fa turnover: tra oggi e domenica almeno 9 cambi

Stasera l’Inter, dopo il 2-0 dell’andata, si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Ci sarà parecchio turnover in casa nerazzurra, come annunciato anche dal tecnico Conte. La formazione di questa sera sarà lontana parente di quella che affronterà la Juve domenica sera allo Stadium.

“Stasera potrebbero essere nove i titolari che non lo saranno domenica a Torino, mentre per la prima volta da anni (2017 con l’oriundo Eder, 2003 in assoluto) l’Inter può essere a maggioranza italiana: sei su undici. Fra gli altri cinque ci saranno Eriksen e Sanchez, due fra i più attesi. Il tempo stringe, salvo nuovi rinvii si continua a giocare ogni tre giorni, e con gare decisive per capire quali saranno i reali obiettivi. L’obiettivo stasera è mettersi alle spalle senza “danni” i sedicesimi, la gara in condizioni d’emergenza e il Ludogorets in maschera. E farlo senza sprecare troppe energie, ma sfruttando i 90’ per lanciare la volta verso lo Stadium”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.