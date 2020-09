Biasin: “Conte? Ragiona a 3 ma sabato è passato a 4. Tra Pinamonti e Gervinho è meglio…”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva dell’Inter di Conte e del tecnico che sta cercando di adattare le sue idee alla squadra:

“Conte? Ragiona solo sulla difesa a 3 ma con la Fiorentina è passato a 4. Cerca in tutti i modi di schierare la squadra ideale, chiedendo uno sforzo ai giocatori di adattarsi alla sua filosofia. Pinamonti o Gervinho? Come quarta punta a me piace Pinamonti. Perché Gervinho potrebbe andare bene, ma non credo che si metta a guardare gli altri che giocano, avrebbe poco spazio”.