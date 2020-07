Inter, Conte pronto al rush finale. A fine stagione il confronto tra tecnico e società

Dopo la vittoria con la Spal, l’Inter si è portata al secondo posto a soli sei punti dalla Juve. La prossima giornata sarà decisiva: la squadra di Conte sarò ospite della Roma all’Olimpico, mentre la Juve se la vedrà con la Lazio di Inzaghi. Dopo questo turno, il cammino dei bianconeri sarà in discesa, la banda di Conte deve sperare di vincere con la Roma per andare a -3 dalla capolista che giocherà lunedì.

L’Inter deve mangiarsi le mani per le tante occasioni buttate, come ha detto anche Conte. “Colpa di una mentalità che ancora deve crescere, a suo giudizio. D’altra parte, però, si può anche argomentare che, escludendo i due scontri diretti, entrambi persi, come già ricordato, l’Inter ha raccolto gli stessi punti della Juventus. Significa che è stato fatto un significativo passo in avanti. E allora, pur non riuscendo a spuntarla, tirare lo sprint fino alla fine, chiudendo il torneo al secondo posto, sarebbe la miglior base per proseguire la costruzione. Certo occorrerà avere una visione comune su quelle che effettivamente serva per il futuro. E, da quel punto di vista, qualche dubbio rimane. Potrà essere sciolto solo dal confronto tra tecnico e dirigenza già previsto per la fine della stagione. Intanto, l’Inter ha davvero tutte le possibilità per godersi quest’ultimo scatto”, si legge sul Corriere dello Sport.