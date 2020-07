Inter squadra vera con Conte: mai così vicina alla vetta da 8 anni. L’anno scorso era a -26

Alla faccia di chi sosteneva che l’Inter quest’anno non fosse affatto migliorata. I passi avanti dei nerazzurri ci sono stati eccome: basta dare uno sguardo ai numeri per trovare conferme. Perché, se dopo tanti anni l’Inter è nuovamente (seppur con speranze davvero flebili) in corsa per vincere lo scudetto a questo punto del campionato, il merito è senz’altro del nuovo corso voluto da Marotta e condotto da Antonio Conte in panchina.

Certo, gli investimenti sono stati importanti, ma l’Inter, seconda in classifica con il secondo attacco del campionato e con la miglior difesa della Serie A, è diventata una squadra vera, capace di misurarsi con chiunque, al netto di qualche scivolone inatteso. E così, il club nerazzurro si ritrova nuovamente proiettato nell’elite della Serie A. Si guardi il distacco dalla Juventus a cinque giornate dalla fine negli ultimi otto anni: mai l’Inter era stata così vicina alla vetta nella sua storia recente (6 punti).

Si passa, infatti, dai 24 punti del 2012-13 ai 34 (record negativo) della stagione successiva. Nella passata stagione, tanto per intendersi, le lunghezze di differenza sono state ben 26. L’Inter, dunque, è cresciuta di 20 punti nel confronto con la Juventus. Un dato che non può essere ignorato. E che fa ben sperare per il futuro. Ecco la grafica completa:

(Fonte: Sky Sport)