Inter, una frase di Conte conferma come oggi abbia soltanto una cosa in testa

Per il tecnico non sono ammesse distrazioni: in testa c'è soltanto lo scudetto, che va sudato in queste tredici finali

Marco Astori

"In questo momento io e tutti quelli che lavorano all’Inter dobbiamo concentrarci solo sul presente". Questa frase pronunciata da Antonio Conte in conferenza stampa dice tutto sul momento del tecnico stesso e dell'Inter: solo la vittoria in testa. E lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che analizza così le parole dell'allenatore: "Conte è questa filosofia, non altro: scudetto in testa e testa allo scudetto, poi si vedrà. La gara di stasera è un bivio: vincendo l’Inter si guadagna un qualcosa di molto simile a un match point, per usare un gergo tennistico.

Lasciando punti per strada, invece, perderebbe uno dei due break conquistati, riaprendo la porta a chi insegue. L’ostacolo è complicato: «Non so se sia la partita più difficile da qui alla fine, ma di sicuro è... difficile», scherza Conte. E i numeri confermano: nel 2021 Inter e Atalanta hanno messo insieme gli stessi punti (26), allargando il discorso agli ultimi 100 giorni le due squadre sono prima e seconda in assoluto (41 punti Conte, 35 Gasperini). Ma l’Inter ci arriva bene: tutti a disposizione, il miglior attacco del campionato, una difesa che a Parma ha subito il primo gol su azione in A dopo quasi due mesi (ultimo il 10 gennaio a Roma)", si legge.