Lazio-Inter, differenza di risorse abissale. Repubblica: “Conte mette sullo stesso piano Davide e Golia”

“Antonio Conte mette sullo stesso piano Davide e Golia. «Partita scudetto? Sarà una sfida tra due outsider ». Giusto, se non si tiene conto del fatto che con il solo costo del cartellino di Lukaku, 65 milioni più 10 di bonus, Lotito e Tare hanno costruito tutto l’undici titolare in campo questa sera all’Olimpico di fronte a 60 mila tifosi. Perché se è vero che la Juventus vince il campionato da otto anni, livellando le rivali al rango di sparring partner, è anche vero che fra l’Inter in vetta con i bianconeri e la Lazio che insegue a un punto, la differenza di risorse è abissale”. Apre così l’articolo di Repubblica in meno alla differenza di budget tra Inter e Lazio che si sfidano questa sera all’Olimpico in un match-scudetto. Il quotidiano sottolinea come il club nerazzurro abbia fatto acquisti, tra estate e gennaio, per 177 mln di euro mentre la Lazio si è fermata a 28.

INZAGHI E CONTE – Repubblica, poi, analizza il lavoro di Conte e Inzaghi:

“Simone Inzaghi, alla quarta stagione in panchina, ha saputo plasmare il gruppo a immagine e somiglianza del suo calcio, aiutato dal fatto di essere laziale da sempre e per sempre, per cuore e rigore aziendalista. Antonio Conte, simbolo della juventinità, è arrivato all’Inter la scorsa estate, chiamato a combattere la squadra più forte della Serie A e il proprio passato. I due, divisi da 8 milioni di ingaggio (2 il laziale, 10 più bonus l’interista), si stimano e se lo dicono. Entrambi grandi motivatori e innamorati dello stesso modulo, il 3-5-2. A parte Acerbi e Correa, la formazione laziale questa sera sarà quella di due anni fa. L’Inter, rispetto alla prima stagione di Spalletti, avrà in campo almeno sei giocatori nuovi. Da una parte la virtù della paziente costruzione. Dall’altra, la forza incendiaria di una rivoluzione. Due vie lontane per arrivare allo stesso punto: giocarsi il campionato”.