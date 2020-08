CorSera – Inter, rabbia, rimpianti e il probabile addio di Conte. “C’è il rischio concreto di…”

“Più che una finale è una maledetta roulette russa, che alla fine lascia l’amaro in bocca”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla finale persa dall’Inter, con il Siviglia che alza la sesta Coppa UEFA/Europa League su sei finali. “All’Inter restano rabbia, amarezza e qualche rimpianto. Anche il probabile divorzio da Conte, traumatico ma non certo sorprendente considerati i messaggi inviati dal tecnico in queste settimane”, aggiunge poi il quotidiano che spiega come la vittoria del Siviglia sia stata meritata, con l’Inter che non si ripete dopo le ottime prestazioni che l’hanno condotta in finale. “E se Conte se ne andrà c’è il rischio concreto di dover ripartire, sprecando questa stagione di secondi posti che potrebbero diventare la base per dare l’assalto all’impero della Juventus”, il commento del CorSera. In caso di addio di Conte, il nome è uno solo: Allegri.