Conte, addio anticipato al Tottenham? In UK: “Da non escludere l’esonero durante la sosta”

Antonio Conte e il Tottenham quasi certamente si separeranno alla scadenza del contratto, prevista per giugno, ma non è detto che il divorzio non venga anticipato. Stando al "Telegraph", infatti, gli Spurs starebbero valutando di esonerare il tecnico salentino durante la sosta per le nazionali. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy , avrebbe parlato con Conte dopo il 3-3 col Southampton e il successivo duro sfogo dell'allenatore, rientrato nel frattempo in Italia per qualche giorno di vacanza.

Levy starebbe cercando di capire se Conte possa davvero fare a caso del Tottenham da qui a fine stagione e se sia ancora in grado di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori dopo averli aspramente criticati. Diversi calciatori, infatti, sarebbero rimasti sorpresi dalla sfuriata del tecnico in conferenza stampa e vorrebbero la sua testa già ora. In questo caso il Tottenham opterebbe per una soluzione interna, affidandosi a Ryan Mason come già accaduto nel 2021 dopo l'esonero di Mourinho, mentre per la prossima stagione si guarderebbe a profili come l'ex Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Thomas Tuchel e l'attuale allenatore del Fulham, Marco Silva