Inter, anche Conte ha effettuato il tampone: in caso di ok, domani sarà a bordocampo ad Appiano

Anche Antonio Conte, con qualche giorno di ritardo, si è sottoposto al tampone per accertare la sua negatività al coronavirus. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore dell‘Inter aveva seguito da lontano gli allenamenti individuali dei giocatori a causa dell’impossibilità di effettuare il test anti Covid_19. Se il tampone risulterà negativo, però, da domani il tecnico potrà tornare a bordo campo per dirigere le sedute ad Appiano. Scrive Tuttosprot:

“L’attualità, ovvero, oggi, porta anche un’altra novità, ovvero quella del tampone per Antonio Conte. La scorsa settimana, infatti, il dottor Volpi, anche per la difficoltà a reperire tutto il necessario, aveva deciso di sottoporre a esami e tamponi solamente i giocatori della prima squadra e alcuni elementi dello staff per dare così il via agli allenamenti individuali. Conte non si era potuto sottoporre al tampone, motivo che l’ha così costretto a seguire le varie sedute da lontano. Da domani, se l’esito del tampone non rivelerà brutte sorprese, potrà tornare a gridare i propri incitamenti a bordo campo e avrà ovviamente il via libera per guidare così le sedute di gruppo“.

(Fonte: Tuttosport)