Tuttosport – Inter, la frecciata di Conte a Eriksen. “Una nuova stecca tirata al poco amato…”

“Non gli piacerà, ma anche Antonio Conte sa che arrivare secondo avrebbe un significato diverso dal terminare il campionato alle spalle di Atalanta o Lazio, o addirittura entrambe”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al netto successo dell’Inter contro il Genoa. Tre punti che hanno fatto sì che i nerazzurri scavalcassero la Dea e si portassero a +4 sulla Lazio impegnata oggi a Verona. Non mancano i rimpianti per le gare con Sassuolo e Bologna ma l’importanza del secondo posto non è trascurabile, anche perché vorrebbe dire arrivare all’Europa League in maniera lanciata.

ERIKSEN – Nel corso del post-gara, Conte, dopo aver parlato bene di Lukaku e Sanchez, “ha tirato una nuova stecca al “poco amato” Eriksen: «Non finirò mai di ringraziare un giocatore come Borja Valero: sono restio a fare nomi, ma lui ci ha salvato, spesso, dico San Borja Valero. Col Genoa – la frecciata – è entrato e ha messo le cose a posto». Lo spagnolo ha ovviamente preso il posto di Eriksen. Alla prossima”, commenta Tuttosport.