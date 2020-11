GdS – Inter-Parma, un ‘gesto’ di Eriksen ha fatto infuriare Conte. Subito dopo la risposta

Profondamente diversi. Fin qui mai completamente sulla stessa lunghezza d’onda. Christian Eriksen e Antonio Conte devono ancora trovare la giusta sintonia, con il mercato che al contempo continua a far sentire le sue sirene, sempre più ridondanti. Nonostante le occasioni concesse al danese nelle ultime partite, l’allenatore dell’Inter non è contento delle risposte date dal giocatore.

Durante Inter-Parma, per esempio, la Gazzetta dello Sport ha parlato di un Conte furioso quando ha visto lo stesso Eriksen avvicinarsi, sullo 0-1 in favore dei gialloblù, a passo lento in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. E poco dopo ha deciso di dare un segnale all’ex Tottenham, togliendolo dal campo. Scrive la rosea:

“Non si capiscono. E si nota. Quell’Eriksen che, a passo lento, va a battere l’angolo sullo 0-1 fa infuriare Antonio Conte. E dopo qualche minuto il danese esce. Piccolo (grande) segnale di un’Inter-Parma che testimonia come il leader della Danimarca in nerazzurro sia solo una particella. Uno dei tanti. E l’ultimo, mesto, atto di sabato ingigantisce le trame di mercato“.

