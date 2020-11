Inter-Eriksen, addio a gennaio? Una big può risolvere il problema. Zhang chiaro: una condizione

Prosegue a rilento l’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Nonostante le chance concesse da Antonio Conte, il danese non riesce a entrare nei meccanismi dei nerazzurri. E ora le voci su un possibile addio già nel mercato di gennaio si fanno sempre più pressanti. “Una sconfitta per tutti” afferma La Gazzetta dello Sport.

A nove mesi dal suo sbarco a Milano, l’inserimento non è mai avvenuto ed Eriksen non ha fatto la differenza. L’investimento da oltre 20 milioni di euro, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto col Tottenham e i 7,5 milioni di euro di ingaggio all’anno più ricchi bonus certificano la fiducia che l’Inter aveva riposto nei confronti del danese.

Conte, che non lo considera titolare, lo ha fatto partire dall’inizio nelle ultime tre sfide, accontentando l’ex Spurs dopo le lamentele espressa in nazionale. E l’ipotesi addio si fa sempre più concreta: “Anche il giocatore e il suo entourage accarezzano l’idea di fare le valigie a metà stagione. Anche per trovare altrove la luce mancata in questi mesi” continua la Rosea.

A gennaio si erano fatte avanti PSG, Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino. L’Inter aveva rifiutato ogni proposta ma in queste settimane alcune di queste stnno tornando d’attualità. L’ipotesi di prestito irrigidisce i vertici nerazzurri: “Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta ed Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori a titolo temporaneo. L’esempio più chiaro è stato quello di Nainggolan con il Cagliari. E per ora quel veto resiste. Anche per Eriksen, ovvio“.

A due mesi dalla riapertura del mercato, Eriksen vuole mettersi in mostra e a Inter e calciatore farebbe piacerebbe se spuntasse qualche offerta interessante. “Sotto questo profilo la candidatura più accreditata è proprio quella dei vice campioni d’Europa del Paris Saint Germain. Già per Mauro Icardi nell’agosto 2019 Leonardo risolse un bel problema per i nerazzurri. E se la storia si ripetesse?” conclude La Gazzetta dello Sport.