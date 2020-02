CdS – Inter, Conte sta preparando la gabbia per disinnescare Ibrahimovic: ecco il duplice piano

“Una gabbia per fermare Ibrahimovic, il pericolo numero uno del Milan nonché un giocatore che Conte stimava (e stima) a tal punto da provare a portarlo con sé al Chelsea quando Zlatan stava recuperando dall’infortunio al ginocchio avuto allo United. Domenica sera il tecnico nerazzurro se lo troverà di fronte nel derby di Milano e dovrà mettere da parte l’apprezzamento professionale per annullarlo o quando meno provare a limitarlo”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al piano di Conte per fermare Zlatan Ibrahimovic, lo spauracchio del Milan. Conte sta valutando diverse opzioni ma “nella scelta del tipo di gabbia che sarà costruita attorno a al fuoriclasse di Malmö un peso importante l’avrà il nome del compagno che Zlatan avrà accanto nel 4-4-2, il modulo adottato da Pioli in rossonero”, aggiunge poi il CorSport che presenta due possibili varianti.

IL COMPAGNO DI IBRAHIMOVIC

“Se l’ex Los Angeles Galaxy avrà come partner Rebic, il croato partirà più spesso dalla posizione di trequartista che da quella di seconda punta per avvantaggiarsi delle “spizzate” del numero 21. Siccome Brozovic tornerà davanti alla difesa, chiedergli di andare a contrastare lo svedese nel gioco aereo sarebbe inutile vista la differenza di stazza. Brozo avrà il compito, sporcando le traiettorie, di tagliargli i rifornimenti… palla a terra che gli arrivano dalle mezzali. Sui palloni alti, invece, toccherà ai tre centrali. Quando Ibra sarà al centro, con lui andrà a saltare De Vrij e gli altri due componenti della difesa a tre, Godin e Skriniar, dovranno coprire la diagonale interna per evitare gli inserimenti di Rebic o degli esterni di centrocampo sulle “spizzate”. Se invece il compagno d’attacco di Ibrahimovic sarà Leao, allora la marcatura delle punte rossonere verrà affidata a Godin e Skriniar, con De Vrij pronto a staccarsi per andare sulle seconde palle”.

GIOCO AEREO

Il CorSport, infine, chiude su un aspetto da non dimenticare che riguarda i duelli aerei. “Conte sa che anticipare Ibra nel gioco aereo è complicato anche per Godin, De Vrij e Skriniar, tutti e tre dotati di ottimo fisico e abituati ai corpo a corpo. Ecco perché la gabbia che ha in mente sarà più volta a impedire che Zlatan riesca ad azionare i compagni piuttosto che ad anticiparlo sui lanci lunghi che arrivano dagli esterni difensivi. Quest’ultima è considerata una “mission impossible”. Mentre non farlo girare palla al piede sarà l’imperativo categorico da centrare grazie ai raddoppi di uno dei centrocampisti. La gabbia è pronta, ma farci entrare il “leone” Ibrahimovic non sarà semplice”, chiosa il quotidiano.