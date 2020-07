Tonali, ma non solo: Conte ha le idee chiare sul mercato. Ecco cosa serve all’Inter

L’Inter questa sera deve ripartire col Verona. Dopo il passo falso col Bologna, Conte vuole una reazione importante. Intanto la società si muove sul mercato e la richiesta di Conte è chiara: non solo giovani, ma anche giocatori esperti e vincenti.

“Il mercato non ha subìto gli effetti del lockdown, ogni giorno parte un treno nuovo (l’ultimo vorrebbe Mandzukic in nerazzurro), ma la stagione è tutt’altro che conclusa. Giovane è bello, ma i giovani non bastano. Serve anche esperienza e abitudine a vincere, come Conte va reclamando da un anno. E allora sì Tonali, ma per il centrocampo serve altro. E così in attacco. Perché a forza di pensare e parlare di futuro, il rischio grande è quello di rovinare il presente. La classifica dice che l’Inter (32 punti su 64 in trasferta, nessun altro così bene) fa ancora in tempo ad arrivare seconda come quarta, e se è vero che conta solo vincere, alla fine non sarebbe la stessa cosa: l’ultima Inter seconda è quella del 2011, poi niente di meglio che quarti posti o peggio. Finire come nessun’altra Inter negli ultimi 10 anni, sarebbe per Conte, chiamato per vincere, una mezza vittoria, da sventolare sulla faccia dei critici, che come le sconfitte cominciano a crescere nel numero, anche tra i tifosi”, si legge su il Giornale.