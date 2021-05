Sky – Conte, vuole restare ma chiarirà con Zhang. Due indizi sul futuro all’Inter

L'allenatore nerazzurro vedrà, come risaputo, il presidente per un punto sulle intenzioni future della società

Conte vuole continuare a lavorare con l'Inter e viceversa. Ma dall'incontro con Zhangsi cercherà di capire 'come' farlo. È questo il punto. A Skysport hanno sottolineato che l'allenatore chiederà garanzie perché vuole continuare a lottare per obiettivi importanti. È arrivato a Milano per questo. Vorrebbe continuare a lavorare con le stesse ambizioni. Quanti e quali sacrifici potrebbe accettare? È la domanda al centro dell'incontro con il presidente e il futuro del percorso insieme dipende proprio dalla risposta a questo quesito.