Sky – Inter, giorni decisivi: volontà comune di Zhang e Conte. Tutto dipenderà da…

In settimana arriverà il prestito dal fondo e presto si incontreranno il presidente e il tecnico dell'Inter per definire il futuro

L'Inter è tornata da Torino con l'amaro in bocca. La squadra di Conte ha affrontato la Juve da campione d'Italia e ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. In casa nerazzurra c'è amarezza e rabbia per le decisione prese ieri sera da Calvarese, ma anche la consapevolezza di essere stati bravi ad arrivare a Torino senza doversi giocare nulla. Ora sarà una settimana importante per il club nerazzurro, si capirà di più di quello che sarà il futuro dell'Inter e del tecnico Conte.

"Settimana decisiva per il futuro dell'Inter. Entro la settimana verrà messa la parola fine sul prestito dal fondo americano che darà all'Inter nuova linfa per sistemare i conti. Poi la partita con l'Udinese dove riceverà il trofeo e ci sarà la festa finale per lo scudetto. E poi l'incontro Zhang Conte, da lì si capirà il futuro. La volontà comune è di non disperdere l'ottimo lavoro fatto quest'anno e l'anno scorso. Ieri c'è stata una squadra che ha lottato nonostante avesse già conquistato lo scudetto. Questa mentalità vincente non va dispersa, a entrambi dispiacerebbe interrompere questo discorso. Tutto ruota attorno al come andare avanti: da una parte l'esigenza di sistemare i conti, dall'altra un allenatore preso per vincere, che ha vinto e vuole continuare a farlo. Accordo a metà strada? Dalla risposta si saprà cosa sarà dell'Inter del futuro", spiega Sky Sport