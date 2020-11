Condò: “L’Inter è peggiorata rispetto all’anno scorso. E mi sembra esagerato dire che…”

Intervenuto a Sky Sport prima di Zenit San Pietroburgo-Lazio, Paolo Condò è tornato sulla sconfitta patita dall’Inter a Madrid contro il Real, dichiarando:

“L’Inter secondo me è peggiorata rispetto all’anno scorso. Nella scorsa stagione, per esempio, l’avevo vista andare a dominare a Barcellona e a Dortmund contro il Borussia. La sensazione era che un certo tipo di strada fosse stata intrapresa. Quest’anno, riesce sì a produrre gioco e a tenere il pallone, ma davanti stenta a fare male. Parlare di un’Inter in crescita, vista la consistenza di questo Real Madrid, mi sembra esagerato“.

(Fonte: Sky Sport)