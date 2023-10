Conte lascia in lacrime Belve: “Se potessi rivedere qualcuno, sceglierei…”

Prima aveva raccontato anche: «Com'è essere un allenatore per la mia famiglia? Non è semplice vivi pressioni stress, la sconfitta te la porti a casa almeno che non vivi in albergo e stai da solo. Poi mi isolo a casa ma sapere che ci sono mia moglie e mia figlia mi fanno stare nella zona di comfort. Sempre nel dolore però. Assenza famiglia a Londra difficile? Mi è pesato. Ho vissuto solo per il lavoro, nessuna valvola di sfogo. Aspettavo il giorno dopo per tornare a lavorare. Mourinho piace alle donne e io? Non lo so. Mi trovano forse interessante. Sexy? Mia moglie dice che le amiche quando mi vedono in panchina trasferisco qualcosa di passionale che viene apprezzato. Se mi piaccio fisicamente? Sì. Avendo 54 anni mi do un otto. Posso fare di più. La parte che mi piace di più del mio aspetto sono gli occhi. Azzurri e risaltano. Quello che non mi piaceva sono intervenuto, i capelli. Mai avuto il parrucchino. Sono stato a Toronto per il trapianto e ho avuto la fortuna di trovare un medico che aveva curato un amico, era una cosa che non mi piaceva e abbiamo vinto anche là. Ci sono state figurine brutte. Ma era la realtà e andava accettata. Non mi sentivo bene con me stesso. Mia figlia Vittoria la vittoria più bella, con un figlio capisci davvero cosa significa l'amore», ha raccontato.