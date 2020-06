Verso Napoli-Inter: Conte vara il 3-4-1-2 e lancia Eriksen, Godin e Vecino non recuperano

Si avvicina il giorno di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a lanciare dal primo minuto Christian Eriksen, per il quale è pronto a trasformare il consueto 3-5-2: “Conte sembra ormai deciso a lanciare dall’inizio Eriksen, a cui affiderà le chiavi dello sviluppo della manovra offensiva. Per agevolarlo, ha anche riplasmato la squadra, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2. C’è più incertezza, invece, per quanto riguarda la difesa, perché solo nei prossimi giorni di capirà se il recupero di De Vrij e Bastoni sarà completato e quindi se potranno essere della partita. Più difficile, invece, che ce la facciano Vecino e Godin“.