Inter, il futuro è un tesoro: dopo Esposito, Conte lancerà tanti talenti. E il mercato…

Sebastiano Esposito, giovane talento di 17 anni delle giovanili nerazzurre capace di ritagliarsi il suo spazio all’Inter in questa stagione, potrebbe essere solo il primo di tanti talenti che si affacciano al grande calcio, in casa interista. Eh sì, perché, come riportato da Tuttosport, sono in molti i giovani campioni che Conte, prima o poi, lancerà in prima squadra. Da Agoumé (che ha già esordito) a Pirola, da Persyn a Stankovic. Il futuro, per l’Inter, è un tesoro. Senza trascurare il mercato:

“Alle spalle di Esposito ci sono altri baby che si sono già affacciati in prima squadra come Agoumé (centrocampista), Pirola (difensore), Filip Stankovic (portiere) e Persyn (esterno destro). Fra gli obiettivi di mercato, invece, il terzino destro greco classe 2001 Vagiannidis del Panathinaikos (è in scadenza) e la mezzala argentina Thiago Almada del Velez, pure lui del 2001, ma già valutato intorno ai 20 milioni“.

(Fonte: Tuttosport)