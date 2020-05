Inter, l’oro del futuro è già in casa: Esposito e Agoume nella top50 dei migliori giovani

La politica di puntare sui giovani e di sfruttare al meglio il vivaio sarà uno dei punti cardine delle strategie dell’Inter. E i frutti di questo lavoro potrebbero già essere in casa: Sebastiano Esposito e Lucien Agoume sono stati inseriti all’interno della top50 dei migliori talenti del mondiale nati dopo il 2001 stilata da Football Talent Scout. Sul podio ci sono i francesi Cherki (Lione) e Camavinga (Rennes), oltre all’inglese Greenwood. L’attaccante di Castellammare di Stabio, diciannovesimo, precede calciatori che hanno già iniziato a farsi un nome come Reyna (Borussia Dortmund), Verschaeren (Anderlecht), Gravenberch (Ajax), Badiashile (Monaco) e Zirkzee (Bayern Monaco). Un motivo di vanto per i nerazzurri, l’unico club in Italia a comparire in questa speciale classifica.

Questa la classifica completa:

1. Rayan Cherki (FRA, 2003, centrocampista offensivo, Olympique Lione)

2. Eduardo Camavinga (FRA, 2002, centrocampista difensivo, Rennes)

3. Mason Greenwood (ENG, 2001, attaccante, Manchester United)

4. Mohamed Ihattaren (NED, 2002, centrocampista offensivo, PSV Eindhoven)

5. Rodrygo (BRA, 2001, ala, Real Madrid)

6. Gabriel Martinelli (BRA, 2001, attaccante, Arsenal)

7. Reinier (BRA, 2002, centrocampista offensivo, Real Madrid)

8. Ansu Fati (ESP, 2002, ala, Barcellona)

9. Bukayo Saka (ENG, 2001, terzino sinistro, Arsenal)

10. William Saliba (FRA, 2001, difensore centrale, Arsenal)

11. Billy Gilmour (SCO, 2001, centrocampista centrale, Chelsea)

12. Myron Boadu (NED, 2001, attaccante, AZ Alkmaar)

13. Adil Aouchiche (FRA, 2002, centrocampista centrale, PSG)

14. Jude Bellingham (ENG, 2003, centrocampista centrale, Birmingham)

15. Thiago Almada (ARG, 2001, seconda punta, Velez)

16. Tanguy Kouassi (FRA, 2002, difensore centrale, PSG)

17. Pedri (ESP, 2002, ala, Las Palmas/Barcellona)

18. Eric Garcia (ESP, 2001, difensore centrale, Manchester City)

19. Sebastiano Esposito (ITA, 2002, attaccante, Inter)

20. Naci Ünüvar (NED, 2003, centrocampista offensivo, Ajax)

21. Giovanni Reyna (USA, 2002, centrocampista offensivo, Borussia Dortmund)

22. Fábio Silva (POR, 2002, attaccante, Porto)

23. Talles Magno (BRA, 2002, ala, Vasco da Gama)

24. Robert Navarro (ESP, 2002, centrocampista offensivo, Real Sociedad)

25. Karim Adeyemi (GER, 2002, attaccante, RB Salzburg)

26. João Pedro (BRA, 2001, attaccante, Watford)

27. Takefusa Kubo (JPN, 2001, ala, Real Madrid)

28. Ronaldo Camará (POR, 2003, centrocampista centrale, Benfica)

29. Yari Verschaeren (BEL, 2001, centrocampista offensivo, Anderlecht)

30. Ryan Gravenberch (NED, 2002, centrocampista centrale, Ajax)

31. Filip Stevanović (SRB, 2002, ala, Partizan)

32. Gabriel Veron (BRA, 2002, ala, Palmeiras)

33. Hannibal Mejbri (FRA, 2003, centrocampista centrale, Manchester United)

34. Darío Sarmiento (ARG, 2003, ala, Estudiantes)

35. James Garner (ENG, 2001, centrocampista difensivo, Manchester United)

36. Adam Hlozek (CZE, 2002, attaccante, Sparta Praga)

37. Jérémy Doku (BEL, 2002, ala, Anderlecht)

38. Kang-in Lee (KOR, 2001, centrocampista offensivo, Valencia)

39. Benoît Badiashile (FRA, 2001, difensore centrale, AS Monaco)

40. Joelson Fernandes (POR, 2003, ala, Sporting CP)

41. Israel Salazar (ESP, 2003, attaccante, Real Madrid)

42. Ilaix Moriba (ESP, 2003, centrocampista centrale, Barcellona)

43. Matías Palacios (ARG, 2002, centrocampista offensivo, San Lorenzo)

44. Lucien Agoume (FRA, 2002, centrocampista difensivo, Inter)

45. Joshua Zirkzee (NED, 2001, attaccante, Bayern Monaco)

46. Kacper Kozłowski (POL, 2003, centrocampista centrale, Pogoń Szczecin)

47. Eduardo Quaresma (POR, 2002, difensore centrale, Sporting CP)

48. Curtis Jones (ENG, 2001, centrocampista centrale, Liverpool)

49. Strahinja Pavlović (SRB, 2001, difensore centrale, Partizan)

50. Victor Mollejo (ESP, 2001, ala, Atletico Madrid)