EDICOLA GDS – Conte, lasci? L’Inter perde, Antonio strappa. E’ pronto Allegri

“Conte, lasci?”. E’ questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 22 agosto 2020 in merito alle parole di Conte dopo la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League. “L’Inter perde, Antonio strappa”, si legge. “Il Siviglia conquista l’Europa League, l’allenatore: ‘Io e il club abbiamo idee diverse. IL futuro va pianificato con o senza di me. Devo capire se la priorità è il calcio o la famiglia”. Pronto Allegri”, commenta La Gazzetta che riporta anche le parole di Zhang: “Annata positiva, miglioreremo ancora”.