Inter, Conte ha scritto una lettera. ‘Contenuto’ esplicito: “Ci sono dei nomi. Due di loro…”

L’insidiosa partita contro il Genoa. Poi, la sosta. E il mercato. Manca l’ultimo ostacolo all’Inter di Antonio Conte prima di arrivare al nuovo anno con recuperi importanti e tante speranze di rinforzare la squadra nel prossimo mercato di gennaio. Come scritto da Il Giornale, l’allenatore nerazzurro la sua ‘letterina’ l’ha scritta. Al suo interno, i nomi su tutti di Kulusevski e Vidal, oltre a quelli di Marcos Alonso e Giroud, che hanno già lavorato con il tecnico al Chelsea. Scrive il quotidiano:

“La letterina l’ha scritta e Conte, anche davanti alle telecamere, è stato piuttosto esplicito sul fatto che se l’Inter vuole tornare a vincere è obbligata a fare qualcosa sul mercato. Innanzitutto, il primo colpo dovrà essere un centrocampista. I nomi forti sono quelli di Kulusevski e Vidal. Lo svedese incanta a Parma e si sta già trattando con l’Atalanta, che ne detiene il cartellino. Non sarebbe la prima volta, poi, che l’Inter prende un Dejan nel mercato invernale: era il gennaio 2004, di cognome faceva Stankovic e qualcosa di buono da quelle parti l’ha fatta. L’altro obiettivo è il cileno del Barcellona, stufo di ricoprire il ruolo da comprimario: vuole cambiare aria per essere ancora protagonista e il suo ex allenatore vorrebbe tanto dagli la possibilità. Altri profili seguiti sono quelli di Castrovilli, Ferreira e De Paul. Sulla lista dei regali c’è anche un esterno di centrocampo e un attaccante, che potrebbero corrispondere a Marcos Alonso e Giroud, entrambi del Chelsea ed entrambi, guarda caso, già allenati dal tecnico interista“.

(Fonte: il Giornale)