Sky – Inter, nuova preparazione stile ritiro estivo. Conte martella ma non ha digerito…

Una ripartenza a razzo. In tutti i sensi. L’Inter riprende a lavorare agli ordini di mister Antonio Conte, in attesa di tornare in campo e giocarsi i propri obiettivi di una travagliata stagione. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri, per ritrovare la forma migliore, stanno svolgendo una preparazione a ritmi serrati e con carichi molto pesanti, sulla scia di quanto fatto l’estate scorse. Un ‘nuovo ritiro estivo’, dunque, per ripartire con forza e freschezza. Conte, riferisce Sky, sta martellando i suoi, voglioso di riprendere al meglio. Un ‘pressing asfissiante’ nei confronti dei suoi giocatori. Non sono ammesse distrazioni, non si può restare indietro.

Una preparazione serratissima, che si rende ancor più necessaria considerati i tanti impegni ravvicinati e tutti praticamente già decisivi. La semifinale di Coppa Italia contro il Napoli metterà l’Inter già in difficoltà, dato che i nerazzurri dovranno scendere in campo per rimontare lo 0-1 dell’andata di San Siro. E sono proprio le tante partite a poca distanza l’una dall’altra ad aver creato disappunto in Antonio Conte e nella società, che ha mal digerito il calendario stilato dalla Lega.

(Fonte: Sky Sport)