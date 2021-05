CorSera: “Inter, Conte primo artefice del capolavoro. A Zhang va dato un grande merito”

L'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto già questo weekend: il Corriere della Sera evidenzia i meriti della grande stagione nerazzurra

"Il lungo viaggio è quasi arrivato alla fine. L’Inter prepara la festa e vede accendersi un semaforo tricolore per un atterraggio dolcissimo. Dopo un’attesa durata 11 anni e segnata da tante battaglie, soprattutto da sconfitte e lacrime mai di gioia, Antonio Conte è riuscito a rovesciare la dittatura juventina". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla chance che l'Inter ha già questo weekend di vincere lo Scudetto. "L’impresa però è compiuta. «Mi auguro di finire al meglio questa stagione, sarebbe un’opera d’arte per noi», ammette Conte, primo artefice del capolavoro nerazzurro", aggiunge poi il quotidiano che poi racconta come il ritorno in Italia di Zhang sia importante per pianificare al meglio il futuro.