Repubblica – Inter, manca ultimo sforzo: la carica di Zhang. Futuro club? Discorso rimandato

Il futuro del club non è una priorità, adesso l'unica preoccupazione è chiudere il discorso scudetto: poi partirà la missione di Zhang

"Vincere a Crotone oggi, poi sperare che il Sassuolo fermi l’Atalanta domani. Questa la missione dei nerazzurri di Antonio Conte , a 4 punti dalla matematica conquista dello scudetto, volati ieri pomeriggio in Calabria". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla possibilità che l'Inter ha di vincere lo scudetto già questo weekend, qualora arrivassero i tre punti e l'Atalanta non vincesse a Reggio Emilia.

Ieri Steven Zhang si è presentato alla Pinetina per dare la carica alla squadra. "Il presidente nerazzurro, figlio del boss di Suning, è arrivato spedito su un suv alle 11.15, ha incontrato e abbracciato i giocatori, lo stesso ha fatto con Antonio Conte, poi ha lanciato il suo messaggio: «Sono orgoglioso di voi, serve l’ultimo sforzo». Si è complimentato con staff e squadra per il lavoro svolto ed è rientrato al quartier generale nerazzurro a Milano, dove si fermerà anche oggi e domani. Gli accordi presi con le autorità sanitarie al momento dell’ingresso in Italia, e forse anche un po’ di comprensibile scaramanzia, gli hanno impedito la trasferta di oggi", sottolinea Repubblica che rimarca come i discorsi sul futuro del club siano rimandati di qualche giorno perché l'unica preoccupazione riguarda il Tricolore.