Conte, messaggio forte lanciato in conferenza. “Antonio ne ha sentito l’esigenza dopo che…”

Antonio Conte è vicino all'obiettivo ma non intende minimamente abbassare la guardia e pretende dai suoi un'altra grande prova

Antonio Conte è vicino all'obiettivo ma non intende minimamente abbassare la guardia e pretende dai suoi un'altra grande prova oggi contro il Cagliari. "Il traguardo è vicino. Ma, ancora prima di tagliarlo, capita di dovere, o volere, puntualizzate alcune cose. E Conte ne ha sentito l’esigenza dopo che, superato il Sassuolo mercoledì sera - 10ª vittoria consecutiva e primato in classifica ulteriormente rafforzato -, si sono moltiplicate le discussioni sull’“estetica” del suo calcio (vincente ma non necessariamente appagante per gli occhi) e, soprattutto, sulla sua efficacia superati i confini nostrani e approdati in Europa", evidenzia il Corriere dello Sport, riprendendo le parole del mister in conferenza pre-Cagliari. "«Bisognerebbe dare enfasi a ciò che stanno facendo i miei giocatori e non pensare se vogliamo vincere la Champions l’anno prossimo», è stato il messaggio forte lanciato dal tecnico nerazzurro a chi ha sollevato certi dubbi", rimarca il CorSport.