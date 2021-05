La Stampa esalta Conte: “Sportivamente messianico, ha avuto ragione lui. Scudetto Inter per…”

Lo scudetto per l'Inter è davvero vicino e La Stampa, quotidiano di Torino, esalta così Antonio Conte, il leader indiscusso

"Con questa giornata di campionato l’Inter entra nella «zona Conte», quel momento in cui l’adrenalina della vittoria è a un passo, il sorriso del famelico allenatore salentino diventa più disteso, ma non si abbassa di un centimetro la guardia alta delle motivazioni da tenere al massimo". È questo l'incipit dell'articolo de La Stampa in merito alla grande chance che l'Inter ha di vincere lo Scudetto già nel weekend. "Tutti ad Appiano Gentile preferirebbero evitare di festeggiare davanti alla tv. Molto meglio una celebrazione con i tre punti sul campo sabato prossimo a San Siro con la Sampdoria, anche se la gioia sarebbe comunque attutita dall’assenza di pubblico", aggiunge poi il quotidiano.