Crotone-Inter, probabile formazione: c’è Darmian. E un’altra esclusione big

Queste le mosse di Antonio Conte per la gara di stasera delle 18: il tecnico pensa a due cambi rispetto alla gara col Verona

Ancora un piccolo sforzo, proprio come ha chiesto Steven Zhang nel suo discorso di ieri alla squadra. Ecco perché Antonio Conte non vuole sbagliare nulla, nemmeno nella gara contro l'ultima in classifica. Ecco le mosse del tecnico in vista di Crotone-Inter di stasera: "Il fatto che abbia impresso il suo nome sulle ultime vittorie in campionato, ha portato per esempio Darmian a essere favorito su Perisic per il ruolo di esterno sinistro del 3-5-2. Il jolly, che ha dimostrato di essere a suo agio su entrambe le corsie - il primo gol in campionato contro il Genoa il 28 febbraio arrivò da laterale destro -, potrebbe però non essere l'unica novità nell'undici dei "titolarissimi" di Conte degli ultimi tre mesi. C'è infatti un ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra fra Eriksen e Sensi, con le quotazioni dell'azzurro in grande risalita", spiega Tuttosport.