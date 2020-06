Conte, al Napoli il primo gol in A. GdS: “Quel 5 novembre 1989, davanti a tutti i cronisti…”

“Vedi Napoli e poi…e poi ti cambia la vita. O la carriera dai, diciamo la carriera. Antonio Conte al San Paolo è una storia che non ti scordi mai. Cinque novembre 1989, allenatore Carlo Mazzone, maglia numero 10 del Lecce giusto di fronte al 10 per eccellenza, un tale Diego Armando Maradona. Quel giorno Conte segna il suo primo gol in Serie A, anzi, di più, è la prima rete in assoluto tra i professionisti”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al precedente del 1989 che però evidenziò il carattere e la grinta di Conte, visto che il Lecce alla fine subì la rimonta e perse 3-2 per via di un gol in fuorigioco di Carnevale. “Dopo la partita, spedito davanti ai cronisti va giù duro e dice«L’analisi della sconfitta da parte del Lecce? Non si può rendere pubblica, altrimenti sarebbero subito pronti per ognuno di noi sei mesi di squalifica». Del gol nessuna traccia. Ecco: pillole di personalità che sarebbe poi emersa chiara nel prosieguo della carriera da giocatore e in quella di allenatore”, commenta la Rosea.

LA NASCITA DEL 3-5-2 – Ed è proprio a Napoli che Antonio Conte ha testato per la prima volta, nel novembre 2011, quel 3-5-2 che sarebbe poi diventato un marchio di fabbrica dell’allenatore leccese. E’ a Napoli che è partito tutto ed è contro il Napoli che Conte spera di poter ottenere la prima vittoria che possa portarlo a vincere la prima Coppa Italia, che proprio i partenopei gli hanno negato nel 2013 in finale contro la Juve.