Conte e Gattuso, una parola li accomuna. GdS: “Guardate l’Inter e vi accorgerete che…”

“C’è un filo sottile, e però solido come l’acciaio, a legare gli universi di Antonio Conte e Gennaro Gattuso. E’ un filo che, riducendolo semplicemente a un termine da vocabolario, potrebbe sintetizzarsi nella parola ‘fatica’”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Antonio Conte e Gennaro Gattuso in vista proprio di Napoli-Inter, match valido per il ritorno della Coppa Italia. “Conte e Gattuso, prima da calciatori e poi da allenatori, hanno pedalato parecchio, hanno sudato, hanno lasciato energie sui campi di mezzo mondo e concepiscono una sola filosofia: quella del lavoro. Prima viene quella e poi si comincia a parlare di gioco, di schemi, di diagonali, di ripartenze e di marcature preventive”, spiega la Rosea.

IN CAMPO E FUORI – Entrambi sono stati protagonisti in campo – Conte più tecnico, Gattuso più grintoso – con le maglie di Juventus e Milan ma anche da allenatori non hanno perso i propri tratti distintivi. “Guardate l’Inter di Conte e il Napoli di Gattuso e vi accorgerete, al netto di qualche inevitabile limite (perché i progetti sono ancora in fieri) di quanto le squadre rispecchino i caratteri di chi le guida. L’Inter è aggressiva, solida, pochi fronzoli e azioni in verticale per cercare di cogliere impreparato il nemico”, commenta il quotidiano che ribadisce come Conte sia riuscito ad allenare la testa dei suoi, riuscendo ad insegnare i dettami giusti alla squadra che è riuscita a coglierli.