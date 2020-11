GdS: “Zhang insiste, Conte non in discussione. Ora l’Inter ha bisogno urgente di una vittoria”

La trasferta in casa dell’Atalanta è una buona occasione per l’Inter per svoltare prima della sosta. La squadra di Conte cerca la prima vittoria contro una big, tre punti che possono essere una scossa importante.

“Nelle ultime sette gare, tre di Champions e quattro di Serie A, Conte ha ottenuto una sola vittoria, il 2-0 in trasferta contro il Genoa. Nei primi sei turni ha incassato dieci gol, doppia cifra inquietante, in Champions l’Inter è ultima nel girone: sono statistiche che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Però i tabellini e le classifiche non dicono tutta la verità, nient’altro che la verità, né in Italia né in Europa. Contro la Lazio all’Olimpico e nel derby perso, l’Inter non è stata dominata. Nella sfida a Madrid contro il Real, dopo la rimonta ha addirittura mancato il vantaggio. Conte stesso, quando viviseziona i bilanci nei suoi dopo-partita, si riferisce ogni volta a qualcosina che ancora manca. Sarà poco, eppure manca, anche in cima a buone prestazioni.

Il tecnico salentino usa toni felpati, niente a che vedere con la buriana che ha scatenato alla fine dello scorso torneo di A, proprio dopo la vittoria sull’Atalanta. Il punto di massimo gelo tra la panchina e la società è stato superato, lo scenario ora è diverso: Antonio e i suoi piani non sono in discussione, non avrebbe senso per diversi motivi, non ultimi gli economici. Il club e gli Zhang sono intenzionati a insistere con Conte. Per scrollarsi di dosso dubbi e insicurezze, pessimi compagni di viaggio, è però indispensabile il carburante che fa decollare i progetti ambiziosi: l’Inter ha urgente bisogno di una vittoria. Anche tra gli applausi, tutto il resto non sarebbe noia, ma altri cattivi pensieri”, si legge su La Gazzetta dello Sport.