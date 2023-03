Anche in UK parlano di Conte-Inter, CorSera: “Discorsi prematuri ma Antonio ha nostalgia e…”

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta il Times che conferma un contatto tra Conte e l'Inter per la prossima stagione

"Discorsi in ogni caso prematuri. Oggi, come ammette lo stesso giornale inglese, Conte ha due obiettivi in testa: centrare i quarti di finale di questa Champions a spese del Milan e conquistare un posto nella prossima. Poi si vedrà. Il Tottenham vorrebbe tenerlo. Antonio, invece, ha nostalgia di casa e al tempo stesso ha capito quanto sia difficile imporsi nella Premier multimilionaria", il commento del Corriere della Sera.