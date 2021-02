Eriksen cambia l’Inter? “Conte studia un altro centrocampo”. E c’è il ‘nuovo ruolo’ per…

La buona prova disputata da Christian Eriksen contro il Benevento nel nuovo ruolo di regista basso davanti alla difesa potrebbe anche cambiare i piani dell’Inter e di Antonio Conte. Perché, come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore nerazzurro potrebbe anche disegnare un centrocampo diverso, che preveda proprio il danese titolare in quella posizione. A cambiare ruolo, a quel punto, sarebbe Marcelo Brozovic, che agirebbe da mezzala. Una delle tante ipotesi al vaglio, che testimonia come per Eriksen si stia ritagliando uno spazio importante nel futuro dell’Inter:

“Marcelo rimane titolare, ma fino a poco fa non aveva alternative (…). Adesso la situazione è diversa perché Eriksen ha dimostrato di poter recitare la sua parte in cabina di regia. In situazioni particolare Eriksen e Brozovic giocheranno insieme, con il croato mezzala? E’ una soluzione da non scartare per avere più qualità, anche se in mezzo adesso rientrerà pure Vecino. Di fatto però Conte ha un titolare in più nella volata scudetto. Una notizia inaspettata fino a poco fa“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)