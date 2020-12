Palmeri: “Inter-Eriksen, Conte ne fa una questione di orgoglio. Un gesto di Chris lo ha offeso”

Tutto in una notte, che può trasformarsi in una grande opportunità per l’uomo più discusso di queste settimane. Inter-Shakhtar può essere la notte della svolta per Christian Eriksen. Le indisponibilità di Vidal e Barella a centrocampo fanno sì che Antonio Conte si affiderà quasi certamente al danese, a meno di sorprese dell’ultima ora. Nel suo editoriale per TMW, comunque, Tancredi Palmeri ha gettato uno sguardo generale sulla situazione dell’ex Spurs:

“Uscirà anche Eriksen? L’Inter la sta gestendo malissimo, svalutando il prezzo del giocatore, e non avvalendosi dei suoi servigi. Contro lo Shakhtar c’è che Conte avrebbe bisogno di lui, perché senza Vidal e Barella ci mancherebbe altro che non si trovi posto per il danese.

Ma Conte ormai ne ha fatto un punto di sterile orgoglio, forse offeso dalle parole di Eriksen in nazionale reclamando più spazio.

E’ una strada molto rischiosa, perché alla fine ciò che conta è il risultato finale dell’Inter: stile Lippi che mise Roberto Baggio extrema ratio nello spareggio Champions contro il Parma – anche se poi ne ottenne la cessione…“.

(Fonte: TMW)