Vidal e Barella out? Conte pensa anche al cambio modulo o a una nuova mezzala

L’Inter affronta domani lo Shakhtar in una sfida importantissima per la stagione. Per passare il turno i nerazzurri devono vincere e sperare che Real e Borussia non pareggino. A preoccupare Conte, però, sono le assenze in mezzo al campo. Ieri in casa Inter si sono registrati gli infortuni di Vidal e Barella che potrebbero essere assenti contro gli ucraini. Presenza a serio rischio, così il tecnico nerazzurro studia le possibili alternative:

“Una delle ipotesi, forse la più solida, è che Conte vorrà riproporre il modulo che ha consentito all’Inter di vincere le ultime partite: 3-5-2 classico senza trequartista, con Brozovic davanti alla difesa affiancato da due mezzali. Una sarebbe Gagliardini. L’altra potrebbe essere Sensi, che alla Pinetina assicurano essere finalmente in forma, o Eriksen, che in quella posizione ha già giocato con profitto al Tottenham. Nessuno dei due è un grande interditore, ma entrambi hanno doti tecniche importanti”, spiega Repubblica.

“Un’altra possibilità è che Conte decida di sparigliare le carte, anche se non è nel suo stile: trovata una formula che funziona, di solito l’ex ct insiste nel farvi affidamento. Ne è esempio la cavalcata verso la finale di Europa League lo scorso agosto, fatta quasi tutta con gli stessi titolari. Ma se invece decidesse di stupire, potrebbe reintrodurre il trequartista, affidando il compito a Eriksen o ad Alexis Sanchez. Altra possibilità è che voglia chiedere di fare la mezzala a Perisic, che quel ruolo lo ha già ricoperto”, si legge sul portale del quotidiano.