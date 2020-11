Paolillo: “In giro non vedo tanti allenatori migliori di Conte. Eriksen? Non è stato in grado…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha parlato del momento che sta attraversando l’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta contro il Real Madrid. “Non avendo avuto tutti i giocatori adatti a Conte, si è dovuto fare buon viso a cattivo gioco, provando ad adeguare i calciatori o ancora meglio lui alle caratteristiche di chi aveva. Sono mancati gli equilibri e questo si è visto, ma sono anche convinto che l’esperienza di Conte sia tale che possa andare oltre. A volte però l’ho visto costretto ad adattare Kolarov stopper…”

Eriksen è una grande occasione persa? “Sono d’accordo. Non è certo un bidone, ma non si è minimamente trovato in questa squadra e non è stato in grado di diventare determinante: oggi appare inutile, e di questo mi dispiaccio“.

Sarà l’ultimo anno di Conte all’Inter? “Non credo, e mi auguro anche di no. In giro non vedo tanti allenatori migliori, si tratta piuttosto di dover trovare l’equilibrio. Non dimentichiamoci che il campionato poi è solo all’inizio, e ancora non vedo nessuno primeggiare. Qualche settimana fa, per esempio, su chi lotta per lo Scudetto avrei detto Napoli, e poi invece mi hanno sorpreso l’altra sera col Milan”.

(TMW Radio)