Conte liquida la questione Lautaro Martinez con due parole. TS: “Ieri il tecnico dell’Inter…”

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra su Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro, nel mirino del Barcellona per giugno, è stato difeso pubblicamente da Antonio Conte in conferenza stampa.

“«Nessuna interferenza». Antonio Conte liquida con due parole tutte le voci e le speculazioni di mercato che soffiano a raffiche costanti da Barcellona in direzione Milano, per ingolosire Lautaro Martinez. L’attaccante fa capolino nelle dichiarazioni prima di Abidal, poi di Messi, è un obiettivo di mercato dichiarato dei catalani. E intanto in campo non segna dal 26 gennaio, Inter-Cagliari. Dopo il cartellino rosso e lo stop forzato di due turni, il rientro con l’intervista di Messi come colonna sonora a turbare i sogni dei tifosi nerazzurri è stato tutto fuorché da ricordare per l’argentino”, spiega Tuttosport.

