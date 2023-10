Conte pentito dell’addio alla Juve: ritorno in bianconero possibile visto che…

Nel corso dell'intervista concessa a Belve, programma in onda su Rai 2 (nella puntata di stasera), Antonio Conte ha anche ammesso di essersi pentito dell'addio alla Juventus

Secondo Tuttosport, un ritorno in bianconero è possibile:

"A distanza di nove anni Conte fa dunque autocritica e rivede la sua posizione. In futuro non è escluso un suo possibile ritorno a Torino visti che il tempo ha ammansito i rapporti con i vertici bianconeri. La partecipazione alla festa dei 100 anni degli Agnelli alla guida del club è sicuramente un grande segnale di distensione, come l’entusiasmo di una larga fetta della tifoseria che ancora lo rimpiange".