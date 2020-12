Inter, tre punti per mettere pepe al Milan. “Ma Conte vuole vincere anche per un altro motivo”

Una gara non semplice, che arriva dopo un ciclo estenuante e interminabile. L’Inter questa sera è ospite del Verona al Bentegodi, ma ci arriva con due motivazioni importanti: poter lasciare a -9 la Juventus e potersi portare temporaneamente in testa alla classifica, in attesa di Milan-Lazio. Spiega infatti Tuttosport: “Una vittoria, complice il gioco degli anticipi, permetterebbe altresì all’Inter di mettere un po’ di pepe al Milan che, quando sarà appena finita la gara con il Verona, inizierà quella a San Siro con la Lazio. Però a Conte vincere interessa anche per un altro motivo, ovvero dare forza alle sue richieste in sede di mercato, nel tentativo di annacquare un po’ la delusione per l’eliminazione in Champions (un flop che rimarrà comunque una macchia nella stagione, considerato che mai l’Inter nella sua storia era arrivata ultima nel girone) in ossequio all’obiettivo scudetto”.