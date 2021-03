Il piano scudetto di Conte e dell’Inter. La storia dice che quando il tecnico…

Contro il Torino l'Inter cerca l'ottava vittoria consecutiva e vedere allungare una striscia che dura dal 30 gennaio

"Il tecnico e l’Inter hanno ben chiaro il piano scudetto: arrivare alla sosta della prossima settimana mantenendo almeno lo stesso vantaggio sul Milan e sul resto delle inseguitrici. Quando Conte è arrivato a otto successi consecutivi, a fine stagione è sempre arrivata la vittoria del campionato. Scongiuri concessi, per carità. Ma così è: di filotto in filotto, il tecnico avanza come il ciclista che a un certo punto strappa e va in fuga. E non lo prendi più", sottolinea la Gazzetta dello Sport.