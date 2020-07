TS – Inter, polemiche ormai alle spalle: piena fiducia a Conte che intanto punta a due record

“L’Inter di Conte ha una grande possibilità. Una di quelle che una grande squadra non si può fare scappare. A Ferrara l’Inter potrebbe dare continuità al successo sul Torino, prendere tre punti, riprendersi il podio da seconda in classifica”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a SPAL-Inter, match che potrebbe riaccendere il finale di stagione per i nerazzurri.

ATTEGGIAMENTO DIVERSO – Nelle parole alla vigilia di Antonio Conte sembra esserci altro clima rispetto al post-Verona e Bologna o al pre-Torino. “Le tensioni, le polemiche su una stagione senza successi, con poche soddisfazioni in termini di risultati sembrano essere state messe alle spalle. Conte ha ritrovato il sorriso, ha ricevuto la piena fiducia della sua società. Parole che hanno allontanato ogni cattivo pensiero, ogni possibile nuova rivoluzione tecnica”, spiega Tuttosport che evidenzia un altro aspetto nella testa di Conte.

RECORD – Contro la SPAL l’Inter può cogliere anche un paio di record: era infatti dai tempi di Mou che i nerazzurri non raggiungevano 68 punti a cinque giornate dalla fine. In caso di vittoria, poi, l’Inter sarebbe seconda, dietro solo alla Juventus. “Questo è un obiettivo che Antonio Conte, che la società Inter non vuole perdere. Ma non è l’unico grande obiettivo che l’attuale tecnico vuole raggiungere in questa sua prima stagione a Milano”, aggiunge Tuttosport. Conte, però, ha un altro obiettivo personale: fare più punti possibili e migliorare i numeri di Leonardo e Spalletti, i due tecnici migliori dal punto di vista dei risultati dopo Mourinho. Il primo anno di Spalletti si era chiuso con 69 punti, il secondo con 72, mentre Leonardo si è spinto fino a 76. Un traguardo non lontano per Conte che però dovrà affrontare ancora Roma, Napoli e Atalanta. “Una sfida che vale tanto, tantissimo per i punti, per la classifica e per un futuro più sereno”, chiosa Tuttosport.