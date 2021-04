Inter, Conte e la vendetta perfetta sulla Juve: “Vuole arrivare allo Stadium già con…”

Il tecnico nerazzurro, ormai in pessimi rapporti con la Juventus, vuole arrivare a Torino già campione d'Italia

Marco Astori

Antonio Conte ha aperto il ciclo vincente della Juventus e ora è davvero ad un passo dal chiuderlo. Il tecnico sta infatti per firmare l'impresa sulla panchina dell'Inter, riportando il club nerazzurro a vincere dopo dieci lunghi anni. Ma, secondo Tuttosport, Conte starebbe preparando una piccola vendetta ai danni del suo ex club: "Lo scudetto avrebbe un significato unico, per il condottiero salentino.

Ma conquistarlo allo Stadium o, ancora meglio per i nerazzurri, arrivare a Torino con il tricolore già cucito sul petto non avrebbe prezzo, come da slogan pubblicitario. Per colui che ha dato il via all’incredibile ciclo di successi dei bianconeri in Italia, tornare nella casa della Signora da trionfatore sarebbe la più classica delle rivincite: una rivalsa personale dopo il burrascoso addio del 2014 di cui tutti hanno scritto, letto e commentato.

Da allora in poi qualcosa è cambiato nel rapporto tra Conte e la dirigenza juventina: si è visto proprio allo Stadium, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, quando lo scambio di “convenevoli” a distanza è sfociato in rissa verbale e gestuale, con tanto di dito medio. Senza dimenticare il fiume di polemiche scaturito dall’accaduto nei giorni successivi: echi che si sentono ancora oggi e che torneranno di moda il 16 maggio, quando Conte potrebbe appunto ritornare allo Stadium con lo scudetto in tasca e la personale “vendetta” servita", si legge.