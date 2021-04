GdS – Inter, sarà scudetto della sostanza: Conte ha costruito una macchina perfetta

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo per 2-1 dell'Inter sul Sassuolo a San Siro nella gara di recupero

Fanno discutere i numeri della sfida di San Siro: "Se stiamo alla gara di ieri, bisogna sottolineare come il Sassuolo abbia dominato per palleggio e per atteggiamento propositivo, ma il possesso palla, 70,3% a 29,7% per i neroverdi, e le buone intenzioni non fanno punteggio, bisogna metterci la sostanza dei tiri in porta e delle occasioni create. E qui il Sassuolo non ha brillato, si è mostrato più cicala che formica, non ha raccolto in proporzione alla semina. E se stiamo alla nuda cronaca, va evidenziato come l’Inter abbia sciupato fragorosamente per due volte il terzo gol in contropiede. La verità è che Conte e De Zerbi hanno visioni calcistiche diverse, quasi antitetiche, e che il match è stato permeato da tanta diversità".