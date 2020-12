CorSera – Va tutto bene all’Inter col minimo sforzo. E Conte si è preso una bella rivincita

Era importante (anzi, importantissimo) vincere e l’Inter è riuscita nell’intento, mettendo in cascina tre punti fondamentali per morale, classifica e ambizioni. Contro una diretta concorrente come il Napoli, i nerazzurri hanno saputo soffrire, per poi colpire alla prima occasione utile. E ora la vetta del campionato, sempre occupata dal Milan, è distante solo un punto. Scrive il Corriere della Sera:

“La notte perfetta. L’Inter, senza incantare, vince lo scontro diretto con il Napoli e arriva a un solo punto dal Milan. È una notte stramba ma felice, quella dei nerazzurri. Il massimo risultato con il minimo sforzo (…). Va tutto bene all’Inter, che per la prima volta in stagione mantiene inviolata la porta e supera una diretta concorrente. Il gioco arriverà. Stavolta conta di più il risultato (…). Continua il volo dell’Inter, che punta allo scudetto di Natale. Per Conte è una bella rivincita dopo l’eliminazione dalla Champions“.

(Fonte: Corriere della Sera)