Inter, le prospettive di Conte sono cambiate. Un successo a Roma per non accumulare rimpianti

Questa sera all’Olimpico l’Inter prova a mettere pressione alla Juve, cercando di battere la Roma e piazzarsi a -3. Riaprire uno scudetto che sembrava ormai assegnato, è questo l’obiettivo della squadra di Conte.

“Il calcio d’estate è sempre stato menzognero, stasera però a Roma l’Inter cerca la verità su se stessa, sul campionato, su una corsa scudetto impensabile fino a una settimana fa. Le due vittorie contro Torino e Spal se non hanno ridato proprio corpo alle ambizioni, sono riuscite quanto meno a mettere un pensiero in più alla Juventus, distante ancora sei punti. Le prospettive di Antonio Conte sono cambiate. Se l’indigesto pareggio di Verona lo aveva spinto a parlare di punti persi in modo stupido e di valutazioni da fare sul futuro, gli ultimi due successi l’hanno riportato sulla strada dell’ottimismo e della rivincita”, si legge sul Corriere della Sera.

“Già superati i 69 punti conquistati con Spalletti, messa in cassaforte la qualificazione in Champions League (basta un pari per la certezza assoluta), con la miglior difesa del campionato e il secondo attacco della serie A, l’Inter all’Olimpico trova una Roma in forma e reduce da tre vittorie di fila, ma mai capace di battere quest’anno Juventus, Lazio, Atalanta e Inter. Ci sarà è Alexis Sanchez, la vera arma in più ritrovata dall’Inter. Il cileno è tornato uomo assist e goleador, immarcabile. La riconferma è sempre più vicina. Conte va a caccia del terzo successo per non accumulare rimpianti. Il secondo posto non è un punto d’arrivo, ma un traguardo di crescita. Vincere significa scrollarsi di dosso la rognosa Atalanta, rafforzare il ruolo di anti-Juve e aspettare, domani, poi un regalone dalla Lazio impegnata a Torino contro la Juventus”, aggiunge il quotidiano.